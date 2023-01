David Goffin mikt weer op de top 30: "Ik kan nog altijd goeie spelers kloppen"

Stabiliteit en meer constante, het zijn termen die Goffin meermaals laat vallen als hij naar zijn verlanglijstje voor 2023 gluurt.

"Vorig jaar was een seizoen met hoogtes en laagtes. Ik moet werken aan mijn stabiliteit."

"Wat ik hier dan mag verwachten? Dat weet ik niet. Ik hoop een goed niveau te tonen en stabiel te zijn, mentaal en in mijn spel."

"Ik speel beter en beter sinds het seizoen van start gegaan is en dat hoop ik hier te bevestigen."

"Maar het is niet evident om zoiets te programmeren. We doen onze voorbereiding, we reizen af naar hier en er is meteen een grandslamtoernooi. Dat is heel snel in het seizoen."