Filip Joos over Roberto Martinez bij Portugal: "Durf nu te wedden dat Ronaldo zal meedoen aan EK"

Peter Vandenbempt was te gast in podcast De Tribune op Radio 1. Hij spreekt van "een formidabele cadeau" voor Martinez. Hij verklaart zich nader: "Als je uit een mislukking komt, zoals dat voor Martinez het geval is op de Wereldbeker en eigenlijk al de voorbije 2 jaar, en je mag dan een geweldig elftal met nog veel groeimarge en jonge, aantrekkelijke spelers coachen..."



Er zijn niet alleen de vele jonge talenten, maar ook die oude vedette: Cristiano Ronaldo. Wat moet Martinez daarmee? Filip Joos laat er geen twijfel over bestaan in Extra Time: "Ronaldo doet mee aan het EK 2024."



Iedereen herinnert zich nog de tranen van Ronaldo op het WK na de pijnlijke nederlaag in de kwartfinale tegen Marokko. Was dat het einde van het fenomeen? Joos denkt van niet.

Martinez wil met alle 26 spelers van het WK praten, ook met de 37-jarige Ronaldo dus. "Ik kan de aanstelling van Martinez niet los zien van het feit dat Cristiano Ronaldo er nog niet de brui aan heeft gegeven", schetst Joos.