Cristiano Ronaldo na WK-tranen: "Ik zou mijn land nooit de rug toekeren"

"De Wereldbeker winnen was de grootste en meest ambitieuze droom in mijn carrière", schrijft de Portugese vedette op zijn sociale media.

"Ik heb vele titels gewonnen, ook met Portugal, maar de naam van ons land bijschrijven op het hoogste mondiale niveau, dat was mijn grootste ambitie."

"Ik heb er hard voor gevochten. Ik heb alles gegeven tijdens mijn 5 WK's in 16 jaar, waar ik altijd gescoord heb, met geweldige spelers rond mij en met de steun van miljoenen Portugezen."

"Ik heb alles op het veld gegeven. Ik heb me nooit afgewend van het gevecht en heb mijn droom nooit opgegeven."

Maar Marokko deed die droom gisteren uit elkaar spatten. "Ik wil dat iedereen weet dat er veel is gezegd en geschreven, dat er veel is gespeculeerd, maar dat mijn toewijding voor Portugal op geen enkel moment veranderd is."

"Ik heb altijd gevochten voor het grote doel en ik zou mijn ploegmaats en mijn land nooit de rug toekeren."

"Voorlopig valt er niets meer te zeggen. Bedankt, Portugal. Bedankt, Qatar. De droom was mooi zolang die duurde."

"Hopelijk is tijd een goeie raadgever en kan iedereen zo zijn eigen conclusies trekken."

Of Ronaldo hiermee hint op zijn afscheid bij de Portugese nationale ploeg, is een vraag waar alleen hij het antwoord op kent.