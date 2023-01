Sweeck en Vanthourenhout wikken hun BK-kansen: "Met Iserbyt erbij wordt het strijd met z'n drieën"

Sweeck werd 3 jaar geleden in Antwerpen al eens Belgisch kampioen: "Het allermooiste voor de statistieken is dat je wint en dat Van Aert tweede is. Nu is het een item dat hij niet meedoet. Maar over enkele weken rijdt er één iemand in de kampioenentrui en staat daar niet op dat Wout niet aan de start stond."



Sweeck was derde in Zonhoven na Van Aert en Mathieu van der Poel. Op 4 volgde Michael Vanthourenhout. Iserbyt paste, omdat hij een tijdlang met rugpijn kampte kiest hij zijn wedstrijden zorgvuldig uit.



"Ik was vandaag de eerste Belg na Wout", sprak Sweeck van "een goede generale repetitie". Het was een strijd tussen mij en Michael, ik verwacht dat we die in Lokeren ook gaan krijgen, met Eli er dan nog bij."



Vanthourenhout had een heel zware trainingsweek achter de rug. "En daar kwamen dan nog 2 zware crossen bij. Ik had op de 2e weekenddag een goed gevoel, met een beetje rusten de komende week denk ik wel dat ik in de best mogelijke conditie aan de start zal staan."