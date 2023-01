Wout van Aert rijdt het BK zéker niet, al grapt hij ook: "Tenzij ze een helikopter inleggen"

Zonhoven was voor Wout van Aert het laatste hapje van zijn uitgebreide feestmenu tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode. Van Aert trekt op stage met Jumbo-Visma om in het zonnetje kilometers te malen met het oog op het voorjaar op de weg.



Geen nieuwe Belgische titel in het veld dus voor Van Aert. "Het is helemaal zeker dat ik zondag niet meedoe in Lokeren", herhaalt hij. "Ik ben iemand die graag een duidelijk plan uitstippelt, dan weet ik waar ik aan toe ben. Het eerste wat nu volgt, is een trainingskamp met de ploeg."

Nog een laatste keer aandringen: het is toch écht zeker dat hij er straks niet zal bij zijn? "Nee. Misschien, als ze een helikopter inleggen", maakt hij zich er met een kwinkslag vanaf.