Red Flame Amber Tysiak verlaat leider Leuven en maakt toptransfer naar West Ham United

Met West Ham United wacht haar een Britse subtopper, die in het seizoen 2018-2019 de finale van de FA Cup haalde. "Ik ben heel blij te kunnen tekenen voor West Ham United", reageerde Tysiak op de website van de Hammers. "Dit is een prachtige club met een rijke geschiedenis." "Ik heb al een beetje opzoekingswerk gedaan en weet dat West Ham traditioneel een club voor harde werkers is. Ik heb het team al een paar keer bezig gezien en zie een groep speelsters die goed samenwerking om haar doel te bereiken."

Tysiak voetbalde de voorbije 2,5 jaar voor Oud-Heverlee Leuven. Ze maakte in de zomer van 2020 de overstap van Genk Ladies. Bij Leuven ontpopte ze zich tot een van de sterkhouders in de verdediging.



Ook bij de Red Flames greep ze haar kansen en ontwikkelde ze zich tot een vaste waarde in de verdediging. Ze telt 20 caps, scoorde al 5 doelpunten en haalde afgelopen zomer de kwartfinale op het EK.



Tot begin dit seizoen combineerde ze het topvoetbal nog met een job als leerkracht.



Voor OH Leuven komt de transfer wel heel ongelegen. Het zit volop in een titelstrijd verwikkeld met Anderlecht. Na 13 speeldagen is Leuven nog ongeslagen en heeft het één punt voorsprong op paars-wit.