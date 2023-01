Ivan De Witte over minnelijke schikking Louwagie: "Leek ons beste optie voor iedereen"

In het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, dat sinds het uitbarsten van het grote voetbalschandaal aansleept, moeten tien topmensen geen proces meer vrezen.

"Het is goed om te zeggen dat een minnelijke schikking geen schuldbekentenis is."

We zijn tot de conclusie gekomen dat de feiten het functioneren van Michel Louwagie niet in de weg staan.

Geen persoonlijke verrijking

Op de exacte feiten waarvan Michel Louwagie verdacht wordt, wou AA Gent voorzitter Ivan De Witte niet te diep ingaan.

"Het gaat over een drietal zaken, maar als club zijn we tot de conclusie gekomen dat die het functioneren van Michel Louwagie niet in de weg staan. In tegendeel zelfs."

Nochtans gaat het volgens onze informatie onder meer over valse scoutingsrapporten in witwasconstructies.

"Hoe dan ook gaat het om zaken die in aanmerking kwamen voor een minnelijke schikking", verdedigt Ivan De Witte zijn manager.

"In het geval van Michel Louwagie is er bovendien ook op geen enkel moment sprake van persoonlijke verrijking."



Hoe hoog de boete is die Michel Louwagie moet betalen, laat de voorzitter van AA Gent in het midden. Hij staat er wel op mee te geven dat Louwagie zijn minnelijke schikking zelf betaalde.

"Als de club dat zou betalen, zou er pas vermenging van feiten zijn."

Daarmee is het hoofdstuk afgesloten voor de voorzitter van AA Gent.