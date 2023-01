Gauff en Sabalenka tanken vertrouwen in opwarmingstoernooien Australian Open

Arina Sabalenka (WTA-5) stond in de finale oog in oog met het 18-jarige toptalent Linda Noskova (WTA-102).

De jonge Tsjechische won 2 jaar geleden Roland Garros voor junioren en was in Adelaide de jongste finaliste ooit van een WTA 500-toernooi sinds Caroline Wozniacki in 2008.

Noskova versloeg de voorbije week top 10-speelsters Daria Kasatkina en Ons Jabeur.

In de finale liet de Tsjechische zich niet afschrikken door de ervaren Sabalenka. Noskova gaf zich in de 2e set pas gewonnen in de tiebreak.

Voor Sabalenka is het haar 11e WTA-titel. Vorig jaar schopte ze het tot de finale van de Masters, waarin ze haar hoofd boog voor de Française Caroline Garcia.