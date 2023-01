Wout van Aert pakt uit met uppercut als zegegebaar: "Gewoon een beetje voor de show"

"Je mag niet in je kaarten laten kijken, hé", lachte de winnaar achteraf om zijn eerdere uitspraak. "Ik ben niet de beste in het zand, maar de vorm zit wel goed. Dat komt in de tweede helft van de cross naar boven."

De overmacht was zelfs zo groot dat Van Aert veel tijd had om na te denken over een zegegebaar - hij heeft ondertussen al een flinke verzameling speciale vieringen.

In Koksijde deelde WVA als een bokser drie rake stoten uit toen hij over de meet bolde.

"Gewoon een beetje voor de show. Ik hoop dat de mensen dat weten te appreciëren", grijnsde de Belgische kampioen, die na 9 jaar nog eens kon winnen in Koksijde.

"Ik was hier écht gebrand op de zege. In het verleden heb ik niet per se verloren, maar door blessures en de kalender kon ik lang niet rijden in Koksijde. Ik ben blij dat het nu deze week valt en ik hier nog eens kon winnen."

En straks volgt er nog een kleine beloning: "De verjaardagstaart van Georges (zijn zoontje dat gisteren 2 jaar werd, red.) is nog niet helemaal op. Straks neem ik nog een stukje om het te vieren."