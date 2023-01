Sarah De Bie (mevrouw Van Aert) brengt op 2e verjaardag van zoontje Georges eigen kinderboek uit

Wout van Aert is elk jaar meer dan 200 dagen van huis. Koersen en stages inbegrepen.

Dat is niet altijd even eenvoudig voor zijn vrouw Sarah De Bie en zoontje Georges.

"Met die insteek heb ik een kinderboek geschreven, omdat meerdere gezinnen die situatie herkennen. Denk maar aan gescheiden ouders of alleenstaande mama's en papa's", zegt De Bie.

"Ik hoop dat kindjes aan wie het boekje voorgelezen wordt, troost vinden wanneer hun papa of mama er niet is."

De Bie testte het boekje al uit bij Georges, die vandaag zijn 2e verjaardag viert. "In Australië (meteen na het WK) had ik het boek al in PDF-versie."

"Ik heb het toen proberen voor te lezen, maar Georges heeft liever een boekje dat hij in zijn handjes kan vasthouden."

"Vorige week had ik het boek in huis en tijdens het voorlezen was Georges meteen verkocht."