Sanne Cant herademt in Herentals: "Overgang van de weg naar het veld was slecht verlopen"

Het was van 4 december in Antwerpen geleden dat Cant zich nog had laten zien in het veld. Wat heeft ze de voorbije maand gedaan?

"Ik was niet met veel verwachtingen gestart. Ik wilde mijn eigen ding doen en dat is goed gelukt", reageerde Cant, die schijnbaar geëmotioneerd over de finish bolde.

Sanne Cant finishte in haar woonplaats na Puck Pieterse, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Ceylin Alvarado.

Wat waren die puntjes dan? "Het zijn crossspecifieke aspecten die ik moest aanscherpen."

"Dat was er nog niet van gekomen na een druk wegseizoen. Die overgang naar het veld is heel slecht verlopen. Dit was dus even nodig."

En zo lijkt Cant net op tijd klaar voor een 14e Belgische titel in Lokeren. "Herentals was een opsteker, de rest is nog even afwachten."

Cant rijdt deze week nog in Koksijde, Gullegem en Zonhoven. "Ik voel me goed en ik ben blij dat ik weer cros. Ik heb genoeg wedstrijden gemist."