Pieterse rijdt de rest op een hoopje in Herentals, Betsema speelt leidersplek kwijt aan Brand

Zonder Fem van Empel en Shirin van Anrooij stond piepkuiken Puck Pieterse er alleen voor, maar dat schrikte haar geenszins af.

Ze draaide als eerste het veld in en keek geen seconde om. Pieterse maakte kipkap van de tegenstand, Ceylin Alvarado en Lucinda Brand hadden snel begrepen hoe laat het was.

Ze speelden onderling nog even haasje-over, maar halfweg maakte Brand duidelijk dat zij the best of the rest was.

Zij reed ook haar koers in de koers. Denise Betsema, leidster in de X²O-Trofee, kampte na een zwakke start met een lekke band en moest erg lang lopen tot aan de materiaalpost.

Dat sloeg haar volledig uit haar lood, Brand rook bloed. Ze maakte Betsema’s baaldag compleet door de leidersplaats onverwacht over te nemen.

Het gebeurde allemaal in de schaduw van Pieterse. Nog dit: de 5e plaats van een geëmotioneerde Sanne Cant bij haar rentree is hoopgevend.