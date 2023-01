Dimitri Van den Bergh: "Mentaal stond ik niet sterk in mijn schoenen om tegen Van Gerwen te spelen"

"Ik wou het beter doen, ik wou meer tonen en wou er een betere halve finale van maken. Maar er was weinig aan Michael te doen, hij was heel sterk."

Dimitri Van den Bergh zag zijn WK-droom gisteren uit elkaar spatten na een 6-0-pandoering tegen topfavoriet Michael van Gerwen. Hoe voelt onze landgenoot zich the day after?

"In tegenstelling tot Michael was dit voor mij een heel nieuwe situatie. Ik heb daar meer last van gehad dan ik dacht."

"Mentaal stond ik niet sterk genoeg in mijn schoenen om in een halve finale tegen een fenomeen zoals Van Gerwen te spelen."

Van den Bergh was in zijn eerste halve finale ooit op het WK darts wat onder de indruk van de omstandigheden.

"Waarom zou ik nooit wereldkampioen worden?"

Van den Bergh wil ook nog een pluim op de hoed steken van alle Belgen die hem zo massaal gesteund hebben de voorbije weken.

"Het is ongelooflijk hoe hard de sport darts leeft in België. Het is geweldig om dat te voelen en te merken", zegt Dancing Dimi.



"Ik wil iedereen in België bedanken die gekeken, geroepen en getierd heeft. Zonder hen en mijn familie kan ik deze prestaties niet leveren."