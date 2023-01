Dimitri Van den Bergh na bolwassing: "Had dit totaal niet verwacht"

Dimitri Van den Bergh (PDC-15) verloor zwaar van de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) op het WK darts in Londen.

"Dat had ik totaal niet verwacht", opende hij het gesprek. "Ik sta hier met een groot teleurstellend gevoel."

"Ik had niet verwacht dat het zo zou lopen, maar Michael stond ongelooflijk goed te gooien. Op de belangrijke momenten haalde hij uit met een 11- of 12-darter. Zo hield hij me onder druk."

"Ik heb niet uitgevoerd wat ik in gedachten had", zei Van den Bergh, die er wel in bleef geloven. "Het klinkt misschien wat gek, maar het WK heeft comebacks gekend."

Die kwam er niet voor de Belgische nummer 1. "Dit was een grote les", beseft hij, "maar ik kan wel terugkijken op een mooi WK."