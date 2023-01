"Ronaldo komt niet uitbollen bij Al Nassr, daarvoor is hij veel te eergierig"

Onder grote belangstelling is Cristiano Ronaldo voorgesteld bij Al Nassr, de club uit Saudi-Arabië die de Portugese ster naar zijn voetbalpensioen moet begeleiden. Jan Van Winckel kent het voetbal in Saudi-Arabië als zijn broekzak. Hoe schat onze landgenoot de transfer van Ronaldo in?

Nog een laatste financiële klapper, snel wat geld meegraaien voor het einde van de carrière, uitbollen in de zandbak,... Het zijn uitspraken die snel vallen als het over de transfer van Cristiano Ronaldo naar Al Nassr gaat. "Maar dat is fout. Het is een win-winsituatie", zegt Jan Van Winckel, als assistent, adviseur en technisch directeur werkzaam bij verschillende clubs in Saudi-Arabië. "Het is duidelijk dat de Premier League voor de Ronaldo van nu te hoog gegrepen was. Hij teert toch vooral op zijn snelheid en die is afgebot." "Aan de andere kant had je Saudi-Arabië dat op zoek was naar een uithangbord. Het is de sterkste competitie van Azië."

Saudi-Arabië was op zoek naar een uithangbord. Jan Van Winckel

"Ronaldo wil zeker nog op een fatsoenlijk niveau blijven voetballen, en tegelijkertijd veel geld verdienen. Saudi-Arabië en Ronaldo hebben elkaar daarin gevonden." "Ik zou het dan ook niet uitbollen noemen. Daarvoor is Ronaldo veel te eergierig. Dat merkte je ook op de persconferentie, waar Ronaldo het niet kon nalaten om te vermelden dat hij tientallen aanbiedingen van over de hele wereld had. Dat eergevoel is er nog altijd." "Al Nassr is de grote uitdager van Al Hilal, dat toch nog altijd de grootste club van Saudi-Arabië is. Daarom konden de supporters het ook maar weinig smaken dat Ronaldo met een blauwe das verscheen op de persconferentie. Dat is immers de kleur van de aartsrivaal."

Saudi-Arabie als toeristische trekpleister op de kaart zetten

Naast het sportieve, spelen er uiteraard nog andere motieven. Met op 1 het financiële. "Er wordt gezegd dat hij 200 miljoen euro per jaar zal verdienen, al zullen we de details nooit kennen." "Maar dat bedrag is niet alleen salaris. Een deel ervan is marketing voor Saudi-Arabië. Het land zet heel sterk in op toerisme, zoals we al tijdens het WK zagen met "Visit Saudi"." Saudi-Arabië heeft ook de ambitie om de organisatie van het WK 2030 binnen te halen. Ronaldo kan de gedroomde ambassadeur worden. "Ik denk dat dat maar een kleine rol gespeeld heeft." "De transfer is er toch om het land als toeristische trekpleister op de kaart te zetten. Het is ook een bijzonder mooi land. En nu kunnen ze ermee uitpakken dat een superster als Ronaldo daar samen met zijn gezin komt wonen en voetballen."