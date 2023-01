Wout van Aert test in Herentals gloednieuwe fiets: "Kan zeker gebeuren dat ik verkeerd schakel"

Zo stapt Jumbo-Visma na 27 jaar over van Shimano naar SRAM. Dat betekent dat Van Aert en co. op een andere manier zullen moeten schakelen.

"Nieuwe schoenen en pedalen zijn aerodynamischer en lichter"

Wat is er dan beter aan het nieuwe schakelsysteem? "Het is meer draadloos dan voorheen en er zijn meer opties", legt Mathieu Heijboer (Head of Performance) uit.

"De renners zullen ook moeten wennen aan nieuwe schoenen (van Nimbl) en pedalen (van Speedplay). Die verschillen sterk van die van vorig jaar en bieden een groot voordeel in aerodynamica en gewicht."



Maken de renners zich geen zorgen door de vele veranderingen? "We hebben experts ingehuurd om de renners te helpen bij de overgang."



"Tijdens het laatste trainingskamp in december zijn we compleet overgegaan op de nieuwe onderdelen."

"We hebben ook al Parijs-Roubaix verkend met de nieuwe fietsen en we hebben gemerkt dat we veel winst halen op verschillende vlakken. De renners reageerden opgetogen over de nieuwe fietsen."