BEKIJK: Boegeroep dwingt Price tot grove middelen: Ex-wereldkampioen zet hoofdtelefoon op tijdens partij

Gerwyn Price is de meest gehate dartsspeler van het moment. De Welshman is al jaren verwikkeld in een open oorlog met het dartspubliek door zijn spierballengerol op het podium.

Ook op het WK darts wordt Price niet warm onthaald. De voormalige wereldkampioen wordt stevig uitgefloten tijdens zijn partijen op Ally Pally.

Na zijn vorige wedstrijd tegen Raymond van Barneveld sprak Price al over het gebruiken van een hoofdtelefoon, om zo het boegeroep letterlijk buiten te sluiten.

In zijn wedstrijd tegen de Duitser Clemens voegde hij de daad effectief bij het woord. Voor de vijfde set kwam de Welshman met een hoofdtelefoon terug het podium op.

Hij gooide bijna meteen een 180 en gaf het publiek een koekje van eigen deeg door ze met zijn handen achter zijn oren te jennen.

Veel bracht het Price niet op. Hij ruilde zijn hoofdtelefoon in de zesde set voor een paar oordoppen, maar werd door zijn Duitse tegenstander in diezelfde set nog naar huis gespeeld (5-1).