Veiling voor Amy Pieters levert 30.000 euro op, o.a. door Evenepoel, Merckx en Cant

Pieters (31) kwam op 23 december vorig jaar in Spanje ongelukkig ten val tijdens een trainingsrit. De voormalige Nederlandse en Europese kampioene op de weg en drievoudig wereldkampioene op de baan liep een ernstig hersenletsel op en lag 4 maanden in coma.



Het gaat inmiddels heel langzaam beter met Pieters, maar haar revalidatietraject kost veel tijd, geduld en ook veel geld. Met de veiling in samenwerking met het onlineplatform Catawiki zamelde Sterrenfietsen geld in om daaraan bij te dragen.



Een koersfiets van Tom Dumoulin leverde 6.000 euro op. Ook wielrenners als Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Ellen van Dijk en Marianne Vos boden shirts, terwijl PSV en Feyenoord VIP-kaarten lieten veilen.



De regenboogtrui van Evenepoel was goed voor 4.100 euro. Een gesigneerde zwart-witfoto van Eddy Merckx van de Tour van 1969, de eerste die hij won, was goed voor 800 euro. Een Belgische trui van Sanne Cant haalde 650 euro.



Pieters kan een jaar na het ongeval nog niet praten, maar wel weer wat stukjes lopen.