Kevin De Bruyne over ontgoochelend WK van Belgen: "Alleen 2e helft tegen Kroatië was goed"

Net als zijn collega's kwam De Bruyne niet goed uit de verf in Qatar, waar maar nipt gewonnen werd van Canada (1-0), verloren van Marokko (0-2) en 0-0 gelijkgespeeld in de alles-of-nietsmatch tegen Kroatië. Al zat het Romelu Lukaku toen niet mee in de afwerking. "Het WK was gewoon niet goed genoeg van ons", klonk het heel eerlijk bij de draaischijf. "Dat moeten we gewoon accepteren en hopen dat we de volgende keer beter doen." "Als we eerlijk zijn, hebben we alleen in de tweede helft tegen Kroatië goed gespeeld. Die andere matchen waren niet zo goed." "Op een of andere manier hebben we geen reden tot klagen en moeten we dat gewoon accepteren als ploeg."

De conclusie is dat het WK een grote ontgoocheling was voor de Rode Duivels: "Het was gewoon niet goed genoeg, maar ik denk dat de laatste 2 jaar niet echt top zijn geweest", kijkt De Bruyne kritisch nog wat verder terug.



"Als je de laatste periode van matchen bekijkt, hebben we eigenlijk niet zo veel gewonnen en speelden we al een tijdje niet echt goed voetbal."



Sinds de verloren kwartfinale op het EK vorig jaar, tegen Italië, won België 9 keer, speelde het 4 keer gelijk en verloor het 5 keer.



"Op een of andere manier hebben we proberen te zoeken om het beter te doen." Maar dat is niet gelukt. "Ik denk dat het er dit toernooi gewoon niet in zat."



De Bruyne deed het interview trouwens in zijn outfit van Manchester City. Daar was het er wel weer meteen boenk op voor de middenvelder. In een oefenduel tegen Girona vorige week was hij meteen Man van de Match met een goal en assist. En eerder deze week wipte hij met 2 assists Liverpool uit de League Cup. Hij bediende Haaland voor de 1-0 en Aké voor de beslissende 3-2.