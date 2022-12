Het verhaal achter de 17 perfecte pijlen van Michael van Gerwen

De hele dartswereld is deze periode van het jaar in de ban van het WK in "Ally Pally", Alexandra Palace in Londen. De Nederlander Michael van Gerwen is ook dit jaar een van de favorieten voor de wereldtitel.

In 2013 voerde hij een kabinetstukje op in de halve finales. "Wat Michael van Gerwen deed in de halve finale van het wereldkampioenschap darts in 2013 is spectaculair", vertelt Erik Clarys in onze podcast Fichebak.

"Niemand deed het hem ooit voor, en tot nu toe heeft niemand het hem nagedaan. Zijn sensationele streak begon, zoals zo vaak in het darts, met drie perfect gemikte pijlen in de triple twintig."

Van Gerwen gooit een ninedarter en speelt een leg dus uit met een minimum aantal darts: 9 pijlen om je score van 501 naar 0 te krijgen. Het publiek gaat uit de bol, maar de Nederlander is niet van plan het daarbij te laten.

Hij begint opnieuw aan een reeks en zit aan 15 perfecte pijlen na elkaar. Nog 3 erbij en hij schrijft geschiedenis, want niemand heeft al 2 ninedarters na elkaar gegooid. Twee pijlen lukken nog, maar hij mist op een centimeter dubbel 12 om uit te gooien...

Beleef het verhaal van de 17 perfecte pijlen van Michael van Gerwen in onze aflevering van Fichebak met Astrid Demeure en Erik "The Sheriff" Clarys.