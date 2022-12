MVP Nikola Jokic verdeelt en heerst: Denver grijpt de macht in de Western Conference

Terwijl de meeste analisten nog niet uitgepraat waren over de fantastische wedstrijd die Nikola Jokic zondag gespeeld had - 40 punten, 27 rebounds en 10 assists, alleen de legendarische Wilt Chamberlain deed ooit beter - moest de Serviër vannacht opnieuw vol aan de bak in de topper tegen Memphis.

De inzet van de wedstrijd was de leidersplaats in de Western Conference en die is na vannacht voor Denver. De Nuggets legden de basis voor hun overwinning in het 1e quarter, waarin ze Memphis al op een achterstand van 21 punten zetten. Die kloof kregen de Grizzlies niet meer gedicht: 105-91.

Na zijn onwaarschijnlijke triple-double van zondag hield tweevoudig MVP Nikola Jokic het tegen Memphis eerder bescheiden, al was hij toch weer goed voor een nieuwe triple-double. Dertien was zijn geluksgetal vannacht: 13 punten, rebounds en 13 assists.

Aaron Gordon was de topschutter van Denver met 24 punten. Bij Memphis was Ja Morant de uitblinker met 35 punten.

"Die 1e plaats heeft weinig betekenis in december, maar dat is wel wat er nu op het spel stond", sprak Nuggets-coach Michael Malone na afloop. "Memphis is top 5 in aanval en verdediging, dan moet je je beste niveau halen. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben."