NBA: Onstuitbare Devin Booker neemt Phoenix op sleeptouw met 58 punten

Phoenix miste tegen New Orleans met Deandre Ayton en Cam Johnson 2 basisspelers, al moesten de bezoekers het ook nog altijd zonder Brandon Ingram doen.

De Pelicans hadden hun vorige 2 ontmoetingen met Phoenix gewonnen en dus waren de Suns uit op revanche. Dat was vooral te merken aan Devin Booker, die niet af te stoppen was. Met 58 punten dirigeerde de guard zijn team naar een 118-114-overwinning.

Het is al de 2e keer dit seizoen dat Booker meer dan 50 punten maakte. Eind november was hij tegen Chicago ook al goed voor 51 punten. De 58 punten van vannacht zijn voor de 26-jarige guard geen persoonlijk record. In 2017 maakte hij 70 punten tegen Boston.

Spelverdeler Chris Paul was na de zege en de glansprestatie van Booker tegen New Orleans vol lof over zijn ploegmaat. "Het is onwezenlijk", sprak de ervaren Paul. "Ik heb met veel grote spelers samengespeeld. Op zulke momenten moet je opletten dat je niet met open mond staat toe te kijken."