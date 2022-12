Milwaukee wint de clash tussen de laatste 2 kampioenen, Tatum schittert in Los Angeles

De match tussen Milwaukee en Golden State was een confrontatie tussen de kampioen van 2021 en die van 2022. De Warriors, de regerende kampioen, bleken een maatje te klein voor Giannis Antetokounmpo en co: 128-111.

Antetokounmpo was de topschutter van de wedstrijd met 30 punten. De Griek plukte ook nog 12 rebounds. Invaller Bobby Portis was ook cruciaal, met 25 punten en 11 rebounds. Bij Golden State was Stephen Curry de topscorer met 20 punten.

Voor de Warriors was het de 3e uitnederlaag op een rij. De titelverdediger heeft het al het hele seizoen moeilijk buitenshuis. Curry en co konden in 14 uitwedstrijden amper 2 keer winnen.