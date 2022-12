Hij flikt het weer: rookie AJ Griffin heeft genoeg aan 0,5 seconde voor nieuwe buzzer-beater

Met zijn ultieme score bezorgde hij zijn team een 123-122-zege tegen Chicago. Griffin was in totaal goed voor 17 punten. Bogdanovic was de topschutter voor de Hawks met 28 punten.

De 19-jarige rookie besliste vorige maand al een wedstrijd met een buzzer-beater in de verlenging en deed dat vannacht nog eens over. Met nog een halve seconde te spelen ving hij een inworp van Jalen Johnson in de lucht en hij loste de bal precies voor het verstrijken van de klok.

Wanneer de Atlanta Hawks een score nodig hebben, wordt vooral gekeken naar Trae Young of Bogdan Bogdanovic, maar voor de 2e keer dit seizoen was het vannacht weer AJ Griffin die de hoofdrol opeiste.

New Orleans op één in het Westen

In de Western Conference stonden New Orleans en Phoenix voor de 2e keer in 3 dagen tegenover elkaar en opnieuw trokken de Pelicans zondag aan het langste eind. Na één verlenging haalde de thuisploeg het met 129-124.

Beide ploegen misten een sleutelspeler voor de topper. Brandon Ingram ligt nog steeds in de lappenmand bij New Orleans me een voetblessure en Phoenix moest het zonder topschutter Devin Booker stellen.

Zion Williamson was net als in de vorige wedstrijd niet af te stoppen en maakte opnieuw 35 punten. "Als hij zo aanvalt, is hij enorm moeilijk af te stoppen. Het is ongelooflijk waartoe hij in staat is", bejubelde Pelicans-coach Willie Green zijn power forward na afloop.

Voor New Orleans was het de 7e overwinning op rij en de 12e in de laatste 14 wedstrijden. Het team is daarmee opgeklommen naar de koppositie in de Western Conference.