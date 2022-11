BEKIJK: Familieruzie bij de Griffins? Rookie AJ vloert vader Adrian "at the buzzer"

De Hawks en de Raptors maakten er een spannende wedstrijd van in Georgia. Een verlenging moest voor de beslissing zorgen en ook daarin bleef het gelijk opgaan.

Een tweede verlenging leek in de maak, maar dat was zonder AJ Griffin gerekend. Hawks-Sterspeler Trae Young ging niet voor eigen succes en schotelde de rookie een perfecte assist voor vlak voor het einde. Griffin kreeg de bal net op tijd door het net en zo wonnen de Hawks "at the buzzer" met 124-122 voor eigen volk.

Leuk detail: Adrian Griffin, de vader van AJ, is assistent-coach van tegenstander Toronto. Ongetwijfeld moet de score van zijn zoon voor een dubbel gevoel gezorgd hebben op de bank. Na de match kon er alleszins een dikke knuffel van af.

In de topper van de nacht tussen Portland en Utah was de zege voor de bezoekers: 113-118. Lauri Markkanen (23 punten), Jordan Clarkson (28 punten) en Malik Beasley (29 punten) telden met z'n drieën Portland helemaal uit. Utah is de nieuwe leider in het Westen met 12 zeges en 6 nederlagen, Portland zakt terug naar plaats drie.