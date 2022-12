Ontketende Donovan Mitchell gunt LeBron James geen zege in "zijn" Cleveland

Voor LeBron James was de verplaatsing naar Cleveland zijn enige tripje van het seizoen naar zijn ex-team, tenzij de Lakers en de Cavaliers de Finals zouden halen. Voor de gelegenheid had de thuisploeg een video in elkaar gebokst met enkele hoogtepunten van James bij de Cavs, inclusief het titelfeestje in 2016.

Een warm, nostalgisch bad dus voor LeBron James, maar op het veld was er geen plaats voor emoties. Cleveland-guard Donovan Mitchell toonde geen ontzag voor zijn jeugdheld en loodste zijn team met 43 punten naar de overwinning: 116-102.

LeBron James maakte 21 punten en plukte 17 rebounds in een zeldzame nederlaag tegen "zijn" Cleveland. Het was voor James pas de 3e nederlaag in 20 wedstrijden tégen de Cavs.

Cruciaal voor de Lakers was het uitvallen van Anthony Davis, die de jongste weken op hoog niveau acteert. Davis speelde nog in het 1e quarter, maar verdween dan met koorts en griepsymptomen naar de kleedkamer om niet meer terug te komen. "Hij wilde het proberen, maar het werd steeds erger", zei Lakers-coach Darvin Ham na afloop.

LeBron James bedankte zijn ex-team nog voor de mooie compilatievideo. "Ik voel hier altijd veel liefde. De mooie herinneringen die ik heb, zal ik nooit vergeten", aldus James, die nog lof had voor de ster van de avond. "Mitchell is Mitchell. Hij is een bijzondere jongen."