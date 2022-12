LA Lakers snuffelen aan de top 10 na nieuwe glansprestatie van Anthony Davis

Na een dramatische seizoensstart lijkt er de jongste weken beterschap te zijn bij de LA Lakers. Tegen Washington boekte het team haar 5e overwinning in de laatste 6 wedstrijden: 119-130.

De katalysator van de heropleving van de Lakers is vooral Anthony Davis, die tegen de Wizards goed was voor 55 punten en 17 rebounds. Davis maakte 22 van zijn 30 shots en was met een 9 op 9 ook foutloos vanaf de vrijworplijn.

Twee dagen geleden had Davis de Lakers ook al naar de winst geloodst tegen Milwaukee met 44 punten.

Ook LeBron James was vannacht met 29 punten goed bij schot. James plukte ook nog 8 rebounds en deelde 6 assists uit.

Dankzij de zege krijgen de LA Lakers weer stilaan voeling met de top 10. De nummers 6-10 spelen na het reguliere seizoen om een plekje in de play-offs. Alleen de top 6 in elke Conference is rechtstreeks geplaatst voor de play-offs.