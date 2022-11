Magistrale Luka Doncic dirigeert Dallas voorbij kampioen Golden State

De confrontatie tussen Dallas en Golden State was een heruitgave van de Western Conference-finale van vorig seizoen, toen de Warriors met 4-1 aan het langste eind trokken.

Dallas had zijn laatste 4 wedstrijden verloren, maar de kans op een kleine revanche tegen Golden State lieten de Mavericks niet liggen. In een spannend duel loodste Luka Doncic zijn team naar een 116-113-overwinning.

Doncic was de man van de match met een triple-double: 41 punten, 12 rebounds en 12 assists. De guard van Dallas is momenteel topschutter in de NBA met gemiddeld 33,1 punten per wedstrijd. Daarmee doet hij beter dan Warriors-guard Stephen Curry, vannacht goed voor 32 punten.