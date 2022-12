Royals William en Kate genieten van vorstelijke Jayson Tatum in Boston

Hoog bezoek dus in de TD Garden in Boston. Voor één keer ging de meeste aandacht niet naar Jayson Tatum en co, wel naar de prins en prinses van Walles. William en Kate kregen een zitje op de eerste rij, maar zodra de wedstrijd begon, eiste een koninklijke Tatum wel alle schijnwerpers op.

De forward kroonde zichzelf tot matchwinnaar met 49 punten en 11 rebounds. Tatum was daarmee bepalend in de 134-121-zege tegen Miami. Door die overwinning blijft Boston ook de nummer 1 in de NBA, met 18 zeges en 4 nederlagen in 22 wedstrijden.

Voor Tatum was het al de 3e keer dit seizoen dat hij minstens 40 punten maakte. "Ik stond gewoon vaak op de goeie plaats", relativeerde hij zijn eigen prestatie. "Mijn eerste shots vielen binnen en dan zit je in het goeie ritme."