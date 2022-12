ASO bevestigt: de Tour de France gaat in 2024 van start in Firenze

Na Kopenhagen in 2022 en Bilbao in 2023 is er nu dus Firenze in 2024. De 111e editie van de Tour zal op gang gevlagd worden in Toscane en die Italiaanse Grand Départ is een primeur.

"De Tour is al van start gegaan in zowat alle buurlanden en zelfs 6 keer in Nederland, waarmee Frankrijk geen grens deelt", legt Tourbaas Christian Prudhomme uit.

"Italië was nog nooit aan de beurt, maar die ongelijkheid zal verdwijnen." De 100e verjaardag van de eerste Italiaanse eindzege, Ottavio Bottecchia in 1924, wordt op die manier geëerd.

Firenze vormt vanaf 29 juni de 26e buitenlandse start van de Tour. Die atypische editie zal bovendien op 21 juli eindigen met een tijdrit tussen Monaco en Nice door de nabijheid van de Olympische Spelen in Parijs.