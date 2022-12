Union wijkt voor 1/8e finale in de Europa League uit naar stadion van Anderlecht

Het Dudenpark van Union voldoet niet aan de vereisten van de UEFA. Tijdens de groepsfase van de Europa League week de vicekampioen dan ook uit naar Den Dreef in Leuven.

Met Anderlecht werd er een tijdje geleden ook al onderhandeld en voor de 1/8e finale is er een akkoord over het gebruik van het Lotto Park.

"We zijn OHL en de stad Leuven heel dankbaar voor de afgelopen vier Europese wedstrijden aan Den Dreef. Maar voor onze club en vooral supporters is het belangrijk om dichter bij huis te spelen, in onze stad. Dat maakt de zaken ook organisatorisch makkelijker”, licht CEO Philippe Bormans toe.

"We bedanken RSC Anderlecht, de gemeente Anderlecht en de politiediensten voor de steun en medewerking. En we rekenen op onze fans om er een groot feest van te maken op 16 maart in het Lotto Park."

Op 24 februari kent Union zijn volgende partner. Als groepswinnaar mocht het de play-offs, zeg maar de 1/16e finales, skippen.