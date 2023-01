Astana gooit reddingsboei naar Mark Cavendish (en Cees Bol?)

Voor Mark Cavendish was het boek bij Quick Step-Alpha Vinyl en Patrick Lefevere definitief dichtgeklapt.

De Brit kon afgelopen zomer al niet jagen op een 35e ritzege in de Tour de France, wat hem alleen recordhouder zou maken.

Een laatste kans om Eddy Merckx te onttronen lag voor het grijpen bij B&B Hotels, maar de upgrade van de ploeg van Jérôme Pineau bleek op drijfzand gebouwd.

Te elfder ure moest Cavendish op zoek naar een nieuwe broodheer en de snuffelronde dreef hem in de Kazachse handen van Aleksandr Vinokoerov.

Zijn Astana heeft een barslecht seizoen achter de rug, maar de Kazachse ploeg was aanvankelijk geen optie.

Het had de limiet van 30 renners al bereikt, maar na het ontslag van Miguel Angel Lopez - genoemd in een dopingaffaire - was er plots wel ruimte.

Bovendien was fietsconstructeur Wilier ook op zoek naar een klepper na het pensioen van Vincenzo Nibali.

Cavendish en Astana slaan de handen nu in elkaar en ook Cees Bol (27) deelt normaal gezien in de feestvreugde.

De Nederlander zou ook richting B&B Hotels verkassen, maar werd na dat fiasco in een package deal met Cavendish door hetzelfde managementbureau aangeboden.

"Cav" en Bol konden allebei bij Astana terecht nadat Vinokoerov een van zijn Kazachen had teruggezet naar het Development Team, waardoor er na het vertrek van Lopez dus nog een 2e vacature was.

Al communiceert Astana voorlopig enkel over Cavendish en niet over Bol.