Zo ziet het WK 2026 eruit: 3 gastlanden, 48 (!) deelnemers en nog onbekende formule

"Less is more" is een bekend motto uit de architectuur en visuele kunsten, maar het motto van de FIFA is duidelijk eerder "Bigger is better".

In 2017 besliste de FIFA om het WK uit te breiden. Over 4 jaar verzamelen niet 32 landen, zoals sinds het WK 1998 in Frankrijk het geval was, maar wel 48. FIFA promoot die beslissing als een upgrade voor het voetbal in de wereld.

De Wereldvoetbalbond wil het toernooi openstellen voor meer van zijn 211 leden en wil zo volgens Gianni Infantino "nog meer kinderen aan het voetballen krijgen". Een nobel doel van de voorzitter van de FIFA, maar wellicht heeft hij nog iets anders voor ogen.

Meer wedstrijden op het WK betekent ook meer tickets, meer merchandise en meer inkomsten. FIFA verdiende een recordbedrag van 7,5 miljard dollar aan commerciële deals gelinkt aan het WK in Qatar. Dat is 1 miljard meer dan het WK in Rusland.

Die commerciële deals kan FIFA over 4 jaar in nog meer landen te gelde maken. Niet alleen voetballende kinderen, maar ook de boekhouding is belangrijk voor de FIFA. Maar liefst 90 procent van de inkomsten van de FIFA zijn verbonden aan het WK.