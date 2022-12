Uiteraard Messi en Mbappé, maar wie haalden nog jullie Team van het WK?

Meer dan 16.000 mensen vulden onze WK-poll in. In doel kreeg Emiliano Martinez (Arg) nipt de voorkeur op Dominik Livakovic (Kro).



Op de links- en rechtsachter waren de scores wel duidelijk. Achraf Hakimi (Mar) en Théo Hernandez (Fra) wonnen met grote overmacht op onder meer Josip Juranovic (Kro) en Jordi Alba (Spa).



Ook aan revelatie Josko Gvardiol (Kro) werd amper getwijfeld. Voor het andere plaatsje centraal in de defensie was het een stuk spannender. Nicolas Otamendi (Arg) haalde het met een borstlengte voor Raphaël Varane (Fra) en Marquinhos (Bra).

Op het middenveld was er weinig twijfel. Met Sofyan Amrabat (Mar), Jude Bellingham (Eng) en Luka Modric (Kro) lijkt dat indrukwekkend gestoffeerd. Die laatste haalde het net voor Antoine Griezmann (Fra).

In de aanval leed het weinig twijfel dat Lionel Messi (Arg) en Kylian Mbappé (Fra) de flanken voor hun rekening zouden nemen. Centraal in de spits stak Julian Alvarez (Arg) - net als in de finale - Olivier Giroud (Fra) de loef af.