Engelse voetbalbond gaat tot Euro 2024 door met bondscoach Gareth Southgate

Gareth Southgate heeft nog een contract tot eind 2024 als bondscoach, maar na de uitschakeling in de kwartfinales van het WK had de 52-jarige trainer laten verstaan dat hij eerst wou nadenken over zijn toekomst.

Maar lang heeft die onzekerheid dus niet geduurd, want de FA laat zondag weten dat Southgate gewoon doorgaat. "We zijn heel blij dat hij onze campagne richting Euro 2024 zal leiden. Gareth heeft altijd onze volle steun gehad. Onze voorbereiding begint nu", klinkt het bij de FA.

Southgate is sinds 2016 aan de slag als bondscoach bij Engeland. In 2018 strandden de Engelsen in de halve finales van het WK. Twee jaar later verloor Engeland de EK-finale tegen Italië na strafschoppen.