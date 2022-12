BEKIJK: Eden Hazard en Thibaut Courtois tekenen weer present bij Real Madrid

Terwijl Luka Modric nog met Kroatië om WK-brons streed, tekenden andere internationals weer present in het oefencomplex van Real Madrid. Na uitschakeling in de eerste ronde was het weer werken geblazen voor Federico Valverde (Uruguay), Antonio Rüdiger (Duitsland), Thibaut Courtois (België) en Eden Hazard (België).

Die laatste zwaaide in tussentijd af bij de nationale ploeg. Om alsnog te ontbolsteren in het shirt van Real Madrid?