Duitse tennisvedette Boris Becker vrijgelaten in Engeland, hij moet land uit

Boris "Boem Boem" Becker, voormalig nummer 1 van de wereld, die ook de Australian Open en de US Open op zijn naam schreef, werd in 2017 failliet verklaard.



Becker, die sinds 2012 in het Verenigd Koninkrijk woont, voldeed niet aan de verplichtingen die horen bij de Britse faillisementswetgeving. Zo hield hij eigendommen ter waarde van meer dan 2 miljoen euro verborgen voor de curator.



Becker pleitte onschuldig, maar moest toch 2,5 jaar de cel in. Tot vandaag het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vrijlating bekendmaakte.

"Voor elke buitenlander die veroordeeld is voor een misdaad en een celstraf gekregen heeft, wordt uitzetting overwogen van zodra dat mogelijk is", luidt het in een statement van Home Office, zonder direct in te gaan op Beckers zaak.



Becker zal dus naar alle verwachting het land worden uitgezet.