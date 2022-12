Goffin blikt op 32e verjaardag vooruit naar 2023: "Wil mijn gemiddelde niveau opkrikken"

Goffin begint aan het nieuwe seizoen op 31 december in Perth, wanneer België Bulgarije ontmoet in de United Cup, de nieuwe gemengde landencompetitie die is opgezet door de ATP en WTA.



"Ik ben na de vakantie weer begonnen met mijn voorbereiding en alles gaat tot nu toe goed", verklaarde de Belgische nummer 1. "Hout vasthouden, maar er zijn geen fysieke kwaaltjes."



"We gaan ons voorbereiden op de United Cup, het eerste toernooi van het jaar. Het wordt leuk met Elise (Mertens) en de andere spelers, Zizou (Bergs) en Alison (Van Uytvanck). We zullen ons klaarstomen voor de Australische toernooien met trainingen in België en Monaco."

Er waren een 10-tal wedstrijden die ik in handen had, maar waar ik de controle verloor door een gebrek aan zelfvertrouwen of een beetje paniek en stress. Aan mij om daaraan te werken David Goffin

"Ik hoop dat alles perfect verloopt. We werken in eerste instantie vooral aan de conditie en voeren de intensiteit stelselmatig op. Tot het vertrek naar Australië verhuist de focus vervolgens naar het tennis."



Goffin, die na zijn kwartfinaleplaats op Wimbledon een eerder moeilijke tweede seizoenshelft kende, wil de komende tijd nog stappen vooruit zetten in bepaalde aspecten van het spel.



"Er waren een tiental wedstrijden die ik in handen had, maar waar ik de controle verloor door een gebrek aan zelfvertrouwen of een beetje paniek en stress. Het is aan mij om daaraan te werken om mijn gemiddelde niveau op te krikken."



Hij zal dat doen in een vertrouwde omgeving. "Er komt geen verandering in mijn staf. Ik werk nog steeds met dezelfde kinesist, trainer en physical coach."

"Ik ben erg gemotiveerd voor 2023"

Goffin eindigde vorig jaar als 39e van de wereld, in april 2021 stond hij op 12, tot de top 10 behoorde hij voor het laatst in augustus 2020.



Het voorbije seizoen was er een met meer laagtes dan hoogtes, wat hem liet terugzakken tot 53. Hoe kijkt Goffin terug op 2022?



Hij won zijn zesde ATP-titel op het ATP 250-graveltoernooi in Marrakech, bereikte de kwartfinales op Wimbledon, maar werd ook 15 keer in de eerste ronde uitgeschakeld en eindigde buiten de mondiale top 50, zijn eerste keer sinds 2013.



"Als ik mijn seizoen zou moeten samenvatten, is het zeker onregelmatig geweest", gaf Goffin toe. "Dat ik rond 50e plaats op ATP-ranking eindig, betekent dat dit niet mijn beste seizoen was."



"Maar er waren ook enkele opstekers, zoals een titel op gravel, een overwinning tegen de nummer 1 van de wereld Alcaraz (in de eerste ronde in Astana, red.) en dan mijn kwartfinale op Wimbledon. Die telt niet mee voor punten, anders zou ik hoger op de ranking hebben gestaan."



De Belg wil in aanloop naar 2023 het glas dan ook eerder halfvol zien. "Uiteindelijk moet je vooral het positieve onthouden. Maar het klopt dat ik seizoenen die op en neer gaan, met een wisselend spelniveau, niet gewend ben."



"Als je bijvoorbeeld naar Wimbledon kijkt (waar Goffin in de kwartfinale verliest van Norrie met 7-5 in de vijfde set, red.) en andere wedstrijden waar het me ontglipt, is het een heel ander seizoen. Ik ga volhouden, dat is zeker. Ik ben erg gemotiveerd."