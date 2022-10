Serviër Djere maakt einde aan seizoen van David Goffin in kwalificaties van Parijs

De ATP Masters 1000 van Parijs-Bercy is een absoluut toptoernooi met een dotatie van 5.415.410 euro.



Op Court 1 mocht Goffin proberen om revanche te nemen voor het verlies in hun enige onderlinge duel van eerder dit seizoen in Winston-Salem. Maar na 1 uur en 27 minuten stak Djere de handen in de lucht.



Na Parijs zijn er van 13 tot 20 november de Masters in Turijn en van 23 tot 27 november de finale van de Daviscup in Malaga, maar daarvoor is Goffin of België niet gekwalificeerd.



Goffin beleefde een kwakkelseizoen. Het begon nog redelijk met onder meer toernooiwinst in Marrakech, daarna was er de fantastische kwartfinale op Wimbledon, maar in de zomer stokte de machine.



Begin oktober stuntte de 31-jarige Belg tegen nummer 1 Carlos Alcaraz in Astana, maar daar kon hij geen vervolg aan breien. De week voor Antwerpen was hij ziek, op de European Open vorige week was de kwartfinale tegen Richard Gasquet zijn eindstation. In Bazel raakte hij maandag niet door de eerste ronde.