Belgisch talent Bailly (17) speelt allereerste ATP-match tegen Goffin in Antwerpen: "Niks te verliezen"

Voor Bailly, die afgelopen zomer de juniorenfinale van Roland Garros en de US Open verloor, maar wel het EK U18 won, wordt het zijn allereerste wedstrijd op de hoofdtabel van een ATP-toernooi. De 17-jarige kreeg een wildcard.



Hij krijgt met Goffin (ATP-58) meteen Belgiës beste tennisser én zijn idool tegenover zich. "Ik heb niets te verliezen", vertelde Bailly vandaag op een persmoment in de Lotto Arena.



"Ik voel op dit moment vooral veel enthousiasme", zei Bailly in aanloop naar het duel dat dinsdag op de planning staat. "Van angst is niet echt sprake. Ik ga misschien vlak voor het duel een beetje nerveus zijn, maar eens op het veld zal het wel loslopen."



De jonge Limburger geeft zich niet op voorhand gewonnen: "Je moet altijd geloven dat je kan winnen, ook al wordt het een moeilijke opgave."



"Ik ga zoveel mogelijk genieten, alles geven en hopen op een mooi resultaat. Ik hou van Davids stijl en het is een droom om het tegen hem op te nemen."



"Ik herinner me nog hoe ik vroeger naar zijn wedstrijden op televisie keek. Ik kon hem onlangs tijdens de Daviscup (waar Bailly met Alexander Blockx even meeliep met de A-selectie, red.) enkele vragen stellen en dat was geweldig."



Hij proeft in Antwerpen een eerste keer van het echte werk op het profcircuit. "Dit toernooi wordt een superervaring voor mij. De voorbije dagen kon ik al trainen met onder meer Tallon Griekspoor (ATP-68) en Constant Lestienne (ATP-69). Zulke spelers uit de top 100 van de ATP-ranking zijn echt sterk, maar laten me al kennismaken met het hoogste niveau."