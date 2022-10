"Nog nooit zoveel volk", organisatie blikt tevreden terug op European Open in Antwerpen

Massale opkomst

"Bovendien hebben we een heel loyaal publiek, want 70% ervan pikte vorige edities ook al een wedstrijd mee", legt Kristoff Puelinckx, CEO van Tennium en eigenaar van de European Open, uit.

"We willen de zaal dan ook zo vol mogelijk omdat dat de sfeer alleen maar ten goede komt. Dat de fans massaal naar Antwerpen afzakten, toont dat tennis nog altijd leeft in België"

Het toernooi lokte 28.000 tennisfans naar Antwerpen, een record. ""We bieden de fans tickets aan in mijn ogen democratische prijzen aan", verklaart toernooidirecteur Dick Norman het succes.

Sportieve topprestaties

De vaak volgelopen Lotto Arena zag nagelbijters van wedstrijden die beslist werden in een tiebreak. "Als organisatie heb je zoiets niet in de hand, maar toch is het mooi meegenomen."



Net zoals je niet in de hand hebt dat een wildcard die maar één wedstrijd speelt zo een blijvende indruk zou nalaten. Dan hebben we het over de 17-jarige Gilles Arnaud Bailly die David Goffin tot het uiterste dreef om door te stoten in de eerste ronde.



"Voor mij de prestatie van het toernooi", geeft Norman mee. Ook Puelinckx is blij met de lancering van het jonge, Belgische talent: "Voor iedereen was hij ontdekking en dat is goed nieuws voor het Belgische tennis."