Richard Gasquet houdt David Goffin uit halve finales in Antwerpen

Met Richard Gasquet stond David Goffin tegen de winnaar van de allereerste editie van de European Open, een van de 15 titels die de 36-jarige Fransman al won in zijn carrière.



Met zijn gevarieerde spel bracht Gasquet Goffin in de eerste set meermaals in de problemen. Onze landgenoot evenaarde zijn niveau van tegen Diego Schwartzman, maar Gasquet was gewoon te goed.



Omdat Goffin af en toe wat aan het trekkebenen was, begonnen de commentatoren te vermoeden dat hij misschien afgeremd werd door een lichte blessure.



Maar aan zijn vechtlust was dat niet te merken. In een eindeloze slotfase van de tweede set was het hard tegen onzacht. Gasquet had alle moeite van de wereld om zijn opslag te winnen, kon toch nog een tiebreak afdwingen en leek ook daarin een vogel voor de kat.

Bijna had Goffin een derde set in handen, maar Gasquet - die op zijn tandvlees leek te zitten - kon net op tijd ontsnappen en de match toch nog in twee sets afmaken.