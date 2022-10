Oppermachtige Auger-Aliassime wint hoofdtrofee in European Open in Antwerpen

Met twee beloftevolle leeftijdsgenoten kreeg het publiek in Antwerpen een mooie affiche in de finale.

De 22-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime stak dit seizoen al 2 titels op zak in Rotterdam en Firenze. Voor de Amerikaan Korda was de European Open nog maar zijn 2e ATP-finale ooit.

Na de 1e set riep Korda zijn kinesist om hulp. De Amerikaan had last van zijn schouder en ging languit op de grond liggen. Een massage moest soelaas bieden.



Die 1e set was uitgedraaid op een onemanshow van Auger-Aliassime, die bij zijn 1e setpunt met een backhand langs de lijn tegen het net sloeg. Het 2e setpunt was wel het goede.

Korda bloeide even open in set 2: een streep langs de lijn gevolgd door een dropshot en een lobbal.





Maar de Canadees begon nog harder te slaan, dronk nog meer flesjes water en verzilverde zijn 1e van 3 matchpunten. Met Auger-Aliassime op de erelijst kunnen ze zich in Antwerpen in de handen wrijven.