De Tribune vreest saaie WK-finale: "Schaakspel waarin het lang wachten is op een zet"

"Bij elke bal denk je dan in het tennis toch: "oei, de bibber zit erin". Zo begin je, denk ik, toch ook aan zo'n finale. Elk foutje wordt afgestraft, want die kwaliteit is er. Psychologisch is dat moeilijk, dus daarom begin je voorzichtig."

"Logisch", vindt Filip Joos. "Ik vergelijk het een beetje met een matchpunt bij het tennis in de beslissende set. Allebei hebben ze al twee sets gewonnen, dit is de beslissende set en het is matchpunt."

"Argentinië tegen Kroatië, dat vond ik lang een draak van een match", zegt Joos.



De Coninck: "En dan nam Kroatië nog het meeste initiatief. Scaloni had schrik toen de Kroaten met twee spitsen gingen spelen."



"Dat is een voorsmaakje van wat we gaan krijgen", denkt Joos. "Het Argentijnse middenveld is niet top. Het is alleen top qua werkkracht en qua eerst bij Messi zijn als hij scoort of een assist geeft, om op de foto te staan."





De Coninck: "Argentinië is gediend door het verlies tegen Saudi-Arabië. Alvarez en Enzo Fernandez zijn toen in de ploeg gekomen. Dat was nodig. Achteraf bekeken zijn dat twee geweldige ontdekkingen."





"Voor mij mag de finale eindigen op strafschoppen. Dan is er toch spanning."