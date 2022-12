Peter Vandenbempt geniet van Messi op oorlogspad: "Hij wil zijn land naar 7e hemel loodsen"

Voor het verhaal dat hier geschreven wordt, is het leuk dat hij in de finale staat.

Het was een gesloten duel waarin de twee ploegen elkaar een halfuur besnuffelden. Dan vielen er plots twee Argentijnse doelpunten, na een - voor mij betreft - discutabele penalty en lucky goal. Kroatië was verrast en de wedstrijd eigenlijk gespeeld.

Een verdiende overwinning was het finaal wel, al was er weinig verschil tussen beide ploegen.

Messi is zen en vastberaden om in de voetsporen te treden van zijn illustere voorgangers.

Vorige grote toernooien waren altijd een grote ontgoocheling voor Messi. Nu zien we een hele andere kapitein, die op oorlogspad is.

Zeker in de knock-outfase is hij telkens bepalend geweest. Hij brak de wedstrijden open, bijvoorbeeld met die mega-assist tegen Nederland of de dribbel van de 35-jarige Messi tegen de 20-jarige Gvardiol. Die laatste is wat mij betreft de beste verdediger op het toernooi.

Wat mij betreft, mag hij de titel van allergrootste ooit nu al krijgen, maar hij moet nog één ding doen voor zijn land: het - na 6 finales met Messi - naar de 7e hemel loodsen met de wereldtitel.