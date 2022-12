Tom Meeusen reed in zijn Essen zijn laatste cross: "Ik stop ermee, deze keer echt"

De tijd dat Tom Meeusen op het voorplan meestreed en Wereldbeker-, Superprestige- of GVA/BPost/DVV Trofee-crossen won, ligt al jaren achter ons.



Tussen 2010 en 2016 boekte hij 20 topzeges en was hij ook goed voor brons en zilver op het BK. Zijn bijnaam was de IJskoning, omdat hij goed uit de voeten kon op sneeuw en ijs - in 2010 klopte hij Sven Nys in de sneeuw in de Wereldbeker van Kalmthout.



Technisch was hij een uitzonderlijk talent, maar de grote motor van een Wout van Aert of Mathieu van der Poel was niet zijn deel. Dat speelde hem parten.



De laatste jaren reed hij eerder op het tweede plan mee met af en toe een uitschieter, maar winnen was er voor Meeusen niet meer bij, op die ene cross in Oisterwijk in oktober 2021 na.



Dit seizoen begon de ancien nog uitstekend met een vijfde plaats in de Polderscross in Kruibeke, de eerste cross van het seizoen, hij mocht ook nog mee naar de Wereldbekers in de VS.



Maar eind oktober botste hij in de avondcross in Woerden tegen een boom en liep daarbij een spierscheuring op. Hij wou toen al stoppen en kon bij een fietswinkel beginnen, maar zijn teammanager bij Deschacht-Group Hens-Maes Containers kon hem nog ompraten.