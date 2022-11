Tom Meeusen: "Ik kan in een fietswinkel beginnen, maar nog een keer wil ik de sfeer voelen in de mooiste crossperiode van het jaar"

Volgende week viert Tom Meeusen zijn 34e verjaardag. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af bij Team Deschacht-Maes-Hens.

Een schouderblessure houdt Meeusen momenteel aan de kant, maar dat betekent niet dat hij niet meer crost. Al had hij vorige week bijna de handdoek in de ring gegooid.

Meeusen viel in Woerden en kampt met een spierscheuring in zijn schouder. "Ik voelde meteen dat het ernstig was", vertelt de crosser. "En voor het EK of Wereldbekermanches zou ik niet in aanmerking komen. Dat maakte dat ik een maand niet zou crossen."

Een mentale tegenvaller voor Meeusen. "Ik ben naar de plaatselijke fietsenwinkel gestapt en heb er mijn diensten aangeboden. Ik kon meteen beginnen", gaat hij voort.