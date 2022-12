FIFA-voorzitter Gianni Infantino is (even) scheidsrechter in match tussen arbeidsmigranten en grootheden

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in de marge van het WK in Qatar kort als scheidsrechter een wedstrijd geleid tussen enkele voetbalgrootheden en gastarbeiders. "Laten we hopen op een fantastische voetbalavond, net zoals we tot dusver een geweldig WK hebben gezien", zei de voorzitter van de Wereldvoetbalbond voor de aftrap in het Al Thumama Stadium in Doha.