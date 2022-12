Bocciaspeler Francis Rombouts eindigt 4e op WK: "Mooi voor het vertrouwen"

Francis Rombouts zakte als enige Belg af naar Rio de Janeiro.



De speler van sportclub Spinnaker (G-sport Vlaanderen) won zijn openingsmatch tegen de titelverdediger en klopte in de 1/8e finales de Europese kampioen.



In de kwartfinales moest zijn tegenstander, de paralympische kampioen Hidetaka Sugimura, passen wegens een coronabesmetting.



In de halve finales stond Rombouts tegenover de Japanner Takayuki Hirose, die eerder de nummer één van de wereld huiswaarts stuurde. Rombouts verloor met 9-0 en mocht in "de kleine finale" strijden om brons.



Met de Thai Watcharaphon Vongsa keek Rombouts een taaie klant in de ogen voor het brons. Vongsa is viervoudig paralympisch kampioen en de nummer 2 van de wereld. Uiteindelijk moest Rombouts zijn meerdere erkennen: hij verloor met 7-0.