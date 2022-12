Bocciaspeler Rombouts:"Wereldbeker in Bahrein wil ik graag doorspoelen met goed WK".

“Die stage met Team Belgium en Paralympic Team Belgium in Belek gaf mij een heel goed gevoel. Alle topsporters samen, dat was super en ik voelde aan dat we gelijkwaardig waren", zei de 38-jarige bocciatopper.

Rombouts was van 21 tot 27 november mee op de topsportstage in Belek. Voor het eerst gingen olympiërs en paralympiërs samen op stage, een grote stap vooruit volgens Rombouts.

“De laatste Wereldbeker in Bahrein was een teleurstelling (Francis verloor zijn poulewedstrijden, red). Ik wil die graag met een goed WK doorspoelen", aldus Rombouts. "Ik wil mijn poulewedstrijden winnen en daarna zie ik wel.”

Wat is boccia?

Boccia is een paralympische sport die gelijkenissen vertoont met petanque.

Boccia wordt beoefend door mensen met een ernstige fysieke beperking aan de werparm en kan individueel, in duo (2 spelers) en in team (3 spelers) gespeeld worden.

Het doel van deze sport is om de lederen speelballen (zes blauwe en zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte doelbal, genaamd "jack", te gooien of te rollen.

De bal kan in het spel gebracht worden met de hand (boven- of onderhands) of met de voet. Indien de sporter niet in staat is om de bal vast te houden of met de voeten te spelen, wordt er gebruikt gemaakt van een hulpstuk.

In dat geval beweegt een assistent, die het speelveld niet kan zien, de goot op aangeven van de speler. De belangrijkste aspecten zijn tactiek, concentratievermogen en spiercontrole.